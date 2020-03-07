Екс-прем'єр-міністр України Олексій Гончарук був помічений на борту лоукостера, який летів у Португалію

Як повідомляє «Страна», колишнього главу Кабміну «застукали» в літаку, що готувався вилетіти з аеропорту «Жуляни» в Лісабон.

Яка мета польоту Гончарука і коли він повернеться в Україну, поки що повідомляється.

Тим часом стало відомо, що в лютому йому нарахували зарплату в розмірі 43 656 гривень, що на дві тисячі більше, ніж у січні. З цієї суми оклад склав 15 125 гривень, стільки ж – надбавка за інтенсивність праці, зарплата за час відрядження – 13 404 гривні. З цієї суми було вирахувано 8 512 гривень податків, і «чистими» Гончарук отримав на руки 35 143 гривні.

Раніше ми розповідали, що політичний есперт Віктор Андрусів розповів про причини провалу попереднього Кабміну. За його словами, півроку уряд під керівництвом Олексія Гончарука, переконаний у тому, що веде український народ до кращого життя, здійснював колективне самогубство.

«На жаль, корона-вірус прийшов до нас ще у вересні. Це такий вірус, коли на головах ростуть корони. І повірте, він просто масово вражав людей», – зазначив він, підкресливши, що міністри на чолі з Гончаруком проігнорували три базові речі, необхідні для проведення ефективної політики, – кадри, ресурси і моніторинг. Повний же провал ефективної роботи вирішили компенсувати брехнею.

Ми також писали, що за відставку Гончарука проголосували 353 народних депутати. Після успішного голосування парламентарі встали, голосно кричали й аплодували.

Нагадаємо, що Олексій Гончарук приречений.

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