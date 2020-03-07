Екс-прем'єр-міністр України Олексій Гончарук був помічений на борту лоукостера, який летів у Португалію
Як повідомляє «Страна», колишнього главу Кабміну «застукали» в літаку, що готувався вилетіти з аеропорту «Жуляни» в Лісабон.
Яка мета польоту Гончарука і коли він повернеться в Україну, поки що повідомляється.
Тим часом стало відомо, що в лютому йому нарахували зарплату в розмірі 43 656 гривень, що на дві тисячі більше, ніж у січні. З цієї суми оклад склав 15 125 гривень, стільки ж – надбавка за інтенсивність праці, зарплата за час відрядження – 13 404 гривні. З цієї суми було вирахувано 8 512 гривень податків, і «чистими» Гончарук отримав на руки 35 143 гривні.
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Раніше ми розповідали, що політичний есперт Віктор Андрусів розповів про причини провалу попереднього Кабміну. За його словами, півроку уряд під керівництвом Олексія Гончарука, переконаний у тому, що веде український народ до кращого життя, здійснював колективне самогубство.
«На жаль, корона-вірус прийшов до нас ще у вересні. Це такий вірус, коли на головах ростуть корони. І повірте, він просто масово вражав людей», – зазначив він, підкресливши, що міністри на чолі з Гончаруком проігнорували три базові речі, необхідні для проведення ефективної політики, – кадри, ресурси і моніторинг. Повний же провал ефективної роботи вирішили компенсувати брехнею.
Ми також писали, що за відставку Гончарука проголосували 353 народних депутати. Після успішного голосування парламентарі встали, голосно кричали й аплодували.
Нагадаємо, що Олексій Гончарук приречений.
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