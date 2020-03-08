Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістками заявив, чому йому вдалося легко «зробити» американського колегу Дональда Трампа

Як повідомляє Politeka, про це він розповів в інтерв'ю журналістам The Guardian.

«Я просто бачив його політичну кампанію. Це був приклад і послання... Методи ж у всіх різні, тому що різна ментальність, різні країни і різні люди. Мені було легко, бо я відкритий. Я не намагався грати іншої людини. Мені добре залишатися собою і говорити те, що я думаю. Але він дійсно для мене приклад того, що можна неформатно перемагати формати. От і все. І ми дійсно дивилися те, що робила команда Трампа», - зазначив він.

При цьому, стверджує Зеленський, його стратегія полягала в іншому. Тому Україна «крутіше».

«Я не знаю його команду. Але я вважаю, що ми крутіше. Тому що ми знайшли нові, абсолютно нові напрямки у виборчому ключі. З нами ніхто не міг впоратися. Наш план був щоденний. Не було так: завтра ми робимо це, післязавтра – це. Ми так не працювали. Наш план був зовсім інший: кожен день ми б'ємо в іншу сторону. Де нас не чекають», - підкреслив він.

Нагадаємо, Зеленський не стримався і видав головну таємницю стосунків з Путіним.

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