Президент Росії Володимир Путін зробив чергову скандальну заяву про США та Україну

Так, у 11-ї серії інтерв'ю ТАСС Путін заявив, вибухнувши звинуваченнями, що США, нібито не бажаючи матеріально допомагати, домагалися транзиту газу через Україну, щоб Київ отримував "хоч якісь гроші" від Росії (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Ну, США завжди були проти розвитку наших економічних відносин з Європою... І проти "Північного потоку – 1" вони ж боролися, тепер так само борються проти "Північного потоку – 2". Ось дивіться, для чого вони це робили і чому? Яка підстава була – забезпечити транзит через територію України. Теж, правда, дивно, правда?" – заявив глава РФ.

Російський лідер заявив, нібито захід "улеслює Україну і взяв її під зовнішнє управління, але хоче, щоб Україна існувала, в тому числі і за гроші Росії".

"Самі не хочуть давати їм гроші. За рахунок транзитних грошей, щоб Україна хоч чогось там отримувала від нас. Гаразд, ми згодні, тому що в цілому, у зв'язку із зростанням споживання газу в Європі в цілому і в Україні зокрема, і ми будемо зацікавлені, ми і далі будемо транзитувати", – висловився Путін, огризнувшись на США та Європу.

Він вважає, що раз договір про транзит газу підписаний, санкції з Росії потрібно негайно зняти, адже на його думку немає зовсім ніяких підстав їх і далі зберігати.

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