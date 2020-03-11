Президент РФ Володимир Путін дав велике інтерв'ю, в якому виникла нова інформація про російсько-грузинську війну 2008 року

Путін знайшов винуватця збройного конфлікту між двома країнами. На його думку, війна сталася через тодішнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це Путін повідомив, відповідаючи на питання, чи не здається йому, що не тільки далекі країни (наприклад, США) почали цуратися РФ, але й навіть ближні сусіди. Путін не побачив проблеми, а коли йому вказали на Грузію, то тут же назвав козла відпущення.

"Вони не відповзли, вони відскочили в бік (про Грузію, - прим. ред). І ми тут ні при чому. Це нехай вони скажуть спасибі Михайлу Миколайовичу", - сказав Путін, на що журналіст Андрій Ванденко відповів: "Так його вже давно немає". - "Як це немає, - продовжив президент. - Він бігає, он, по майданах-то, по дахах там, як березневий кіт. Ми ж з ним багато разів говорили на цей рахунок, коли він ще був президентом. Я думаю, що Михайло Миколайович згадає це. Я йому казав: «Тільки, слухайте, ні в якому разі не намагайтеся вирішити питання Південної Осетії і Абхазії силовим способом». «Ні, ні, я ніколи цього не зроблю!» — і попер. Попер - отримав!"

Нагадаємо, в 2008 році стався збройний конфлікт між Грузією з одного боку та Росією і сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії і Абхазії з іншого.

У військових діях проти Грузії, крім регулярних збройних сил Південної Осетії і Росії, брали участь бойовики з Росії і Абхазії. Сторони звинувачували один одного в провокації бойових дій. Вранці 7 серпня 2008 року російські регулярні, не миротворчі збройні сили перетнули кордон Грузії через Рокський тунель і вторглися на територію Грузії, хоча в російських ЗМІ представляли ситуацію так, ніби вони увійшли на грузинську територію після початку військових дій грузинською стороною.

Після окупації частини Грузії російськими військами і етнічних чисток грузинських сіл навколо Південної Осетії з участю міжнародних посередників було досягнуто припинення вогню.

Варто відзначити, Саакашвілі не раз називав Путіна ворогом номер один, який повторив грузинський сценарій в Україні в 2014 році.

Зокрема, екс-президент Грузії прямим текстом звинувачує російського колегу у вбивствах в Україні. Після загибелі однієї з українських військовослужбовців на Донбасі, Саакашвілі написав в соцмережі: "Путін продовжує вбивати. Коли 4 роки тому у Ярослави Ніконенко з Полтави на Донбасі загинув батько, вона, не вагаючись одягла форму і пішла захищати Україну..."

Крім того, нагадаємо, Саакашвілі вступив у відкриту сутичку з Путіним після перемоги на президентських виборах в Україні Володимира Зеленського. Саакашвілі звинуватив лідера країни-агресора в тому, що він спробує очорнити новообраного гаранта.

«Я радий, що ви, Володимире Володимировичу добре усвідомлюєте, наскільки ви токсичні для українців і для українських політиків. Цей прийом давно відомий: використовувати чиюсь токсичність, щоб вимазати свого ворога. В даному випадку ви додумалися використовувати самого себе і ту ненависть, яку до вас відчуває Україна», - писав Саакашвілі в соцмережі Фейсбук.

Також ми повідомляли, в згаданому вище інтерв'ю Путін накинувся на Зеленського та українців через недавній конфлікт Росії з Польщею з приводу історії. Мова про Другу світову війну. Голову Кремля запитали, як він ставиться до того, що влада Польщі не покликала його в Освенцим на 75-річчя визволення, при цьому Зеленського запросили. Путін різко відреагував, що, мовляв Зеленському "хочеться бути благообразним для чинного сьогодні керівництва Польщі, яке здійснює дуже велику помилку".

Нагадаємо, переговори Зеленського і Путіна: Саакашвілі вказав на небезпечні моменти, «перевірка на вошивість».

Як повідомляла Politeka, Саакашвілі дав Зеленському важливий рада щодо Путіна: «Пахан не оцінить».