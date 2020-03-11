Президент России Владимир Путин сделал очередное скандальное заявление о США и Украине

Так, в 11-й серии интервью ТАСС Путин заявил, сыпля обвинениями, что США, якобы не желая материально помогать, добивались транзита газа через Украину, чтобы Киев получал "хоть какие-то деньги" от России (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Ну, США всегда были против развития наших отношений экономических с Европой... И против "Северного потока – 1" они же боролись, теперь так же борются против "Северного потока – 2". Вот смотрите, для чего они это делали и почему? Какое основание было – обеспечить транзит через территорию Украины. Тоже, правда, странновато, правда?" – заявил глава РФ.

Российский лидер заявил, якобы запад "обхаживает Украину и взял её под внешнее управление, но хочет, чтобы Украина существовала, в том числе и за деньги России".

"Сами не хотят им деньги давать. За счёт транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас. Ладно, мы согласны, потому что в целом, в связи с ростом потребления газа в Европе в целом и в Украине в частности, и мы будем заинтересованы, мы и дальше будем транзитировать", – высказался Путин, огрызнувшись на США и Европу.

Он считает, что раз договор о транзите газа подписан, санкции с России нужно немедленно снять, ведь по его мнению нет овсем никаких оснований их и дальше сохранять.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.