Ситуація з оголошенням карантину через коронавірус Covid-19 і голосування у цей період в парламенті виглядають як підстава

Як повідомляє Politeka, таким думкою у себе в Telegram-каналі поділився журналіст Андрій Пальчевський (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Питання до влади. А чому під час тритижневого карантину, саме зараз нашому парламенту, якщо він звичайно наш (хоча ми знаємо, що немає), треба приймати рішення про передачу землі в приватні руки. 30 років чекали-чекали, а потім оголосили караул, щоб не скупчувалися люди на вулицях, а раптом почнуть протестувати. Це перше. Збіг? Якщо так – виправляйте, панове. Виглядає, як підстава», - зазначив він.

продадим в карантин??!!скажу ,что думают люди на 112 в 20 30 Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 11. März 2020

Окремої уваги, на думку Пальчевського, заслуговує офіційна статистика заражених в Україні.

«І друге – невже ви вірите в ту нісенітницю щодо одного хворого в Україні? Чи достатньо наша влада робить для того, щоб хвороба не поширювалася? Тому що якщо закрили школи, а що зробити з компаніями? Що зробити з громадським транспортом? А як компенсувати це людям, які будуть сидіти вдома з дітьми?», - підкреслив він.

До цього ми писали, що журналіст, телеведучий і патріот Андрій Пальчевський розповів, чому в країні настане серйозний дефолт.

«Чув вчора від Яценюка (а він сильний у відсотках), що наш уряд, керівництво нашої країни, я маю на увазі Банкову з Зеленським на чолі, бере позику під 30 відсотків річних. Ви розумієте? Беруть вони – віддавати нам. Це говорить про те, що рано чи пізно, швидше рано, настане дуже серйозний дефолт, а потім демонтаж влади», – заявив журналіст.

Нагадаємо, що Пальчевский: «У нас є один супер-олігарх, і звуть його…»

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкритикував президента: «Довіри до Зеленському немає і більше не буде ніколи».

Також Politeka писала, що Пальчевський розгромив команду Зеленського: «Влада дорого заплатить за сволотість, який вони нам влаштували».