Різке падіння ціни на нафту може підштовхнути президента Російської Федерації Володимира Путіна до ескалації конфлікту на Донбасі

Таке попередження зробив військовий оглядач Михайло Жирохов для видання Апостроф. Він додав, що на загострення ситуації на Донбасі Путін може піти вже восени 2020 року.

До всього іншого, експерт зазначив, що економічна криза настане ближче до вересня, тому що зараз ф'ючерси впали на ту нафту, що буде постачатися через два-три місяці. Тому дірка в бюджеті через падіння цін на нафту може роздратувати Путіна і він всерйоз займеться Донбасом.

"Тому восени на Донбасі може початися загострення - як раз в той період, коли Кремлю треба буде "заливати" бюджет. "Маленька переможна війна" може знадобитися Путіну десь в листопаді", – зазначив військовий експерт.

На його думку, для розгортання активних військових дій треба мінімум 3-4 місяці звозити боєприпаси, перекидати частини. Також він вважає, що якщо на Донбасі з'являться певні маркери, то на них буде реакція схожа на підготовку до вторгнення.

"Отже, підготовка до "маленької переможної війни" буде мати певні маркери. І наша розвідка, і американська будуть їх відслідковувати, адже кожні 2-4 дні над Кримом і Донбасом "висить" американський безпілотник. Якщо ці маркери з'являться, то на них буде реакція – ще на рівні підготовки до вторгнення", – вважає експерт.

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