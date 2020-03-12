Верховна Рада України вирішила ввести ряд обмежень через епідемію коронавірусу Covid-19, частково обмеживши роботу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт українського парламенту.

Так, обмеження діятимуть до 3 квітня. Вони будуть стосуватися журналістів, помічників народних депутатів і з самих парламентарів.

«… обмежити допуск до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень Верховної Ради України усіх осіб, крім народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України, які працюють за строковим договором на постійній основі», - йдеться в повідомленні.

Документ обмежує вояжі народних депутатів за кордон. Також скасовується прийом громадян у приміщеннях парламенту. Експерти, чиновники та інші особи, запрошені на засідання комітетів, будуть брати участь у режимі відеоконференції.

При цьому журналісти отримають доступ тільки до прес-центру, розташованому на третьому поверсі кулуарів Верховної Ради.

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«В Україні зафіксовано два нових випадки коронавирусной інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернувся в Італію протягом останніх 14 днів», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що тест на коронавірус проводила вірусологічна рефернс - лабораторія центру громадського здоров'я. Заражених вже ізолювали.

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