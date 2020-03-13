У зв'язку з поширенням коронавіруса Covid-19 були прийняті запобіжні заходи

У четвер, 12 березня, стало відомо, що у Верховній Раді введені нові правила доступу для журналістів. Про це заявив на брифінгу спікер Ради Дмитро Разумков.

За новими правилами, в будівлю пускають не більше одного журналіста від видання або телеканалу.

Обмеження діятимуть до 3 квітня. Вони будуть стосуватися і журналістів, и помічників народних депутатів, і самих парламентаріїв.

На зазначений період будуть діяти окремі картки для входу.

За словами Разумкова, під час обговорення питання про обмеження доступу преси до парламенту пропонувалося навіть заборонити журналістам приходити в Раду.

"Думаю, якщо б ми повністю обмежили доступ журналістам у парламент, то ви б нас критикували ще більше... Тому я думаю, що ми запропонували компромісний варіант", - підкреслив спікер.

При цьому голова ВР закликав журналістів по можливості працювати дистанційно, адже на телеканалі "Рада" йде пряма трансляція засідання.

Журналіст Ян Доброносов побував 13 березня у Верховній Раді і опублікував кілька фото, що там відбувається.

Судячи з фото, представників ЗМІ зустрічають охоронці в масках, які перевіряють температуру. Також є можливість всім, хто прийшов скористатися антисептиком для рук.

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