У зв'язку з поширенням коронавіруса Covid-19 були прийняті запобіжні заходи 

У четвер, 12 березня, стало відомо, що у Верховній Раді введені нові правила доступу для журналістів. Про це заявив на брифінгу спікер Ради Дмитро Разумков. 

За новими правилами, в будівлю пускають не більше одного журналіста від видання або телеканалу.

Обмеження діятимуть до 3 квітня. Вони будуть стосуватися і журналістів, и помічників народних депутатів, і самих парламентаріїв. 

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На зазначений період будуть діяти окремі картки для входу.

За словами Разумкова, під час обговорення питання про обмеження доступу преси до парламенту пропонувалося навіть заборонити журналістам приходити в Раду.

"Думаю, якщо б ми повністю обмежили доступ журналістам у парламент, то ви б нас критикували ще більше... Тому я думаю, що ми запропонували компромісний варіант", - підкреслив спікер. 

При цьому голова ВР закликав журналістів по можливості працювати дистанційно, адже на телеканалі "Рада" йде пряма трансляція засідання. 

Журналіст Ян Доброносов побував 13 березня у Верховній Раді і опублікував кілька фото, що там відбувається. 

Судячи з фото, представників ЗМІ зустрічають охоронці в масках, які перевіряють температуру. Також є можливість всім, хто прийшов скористатися  антисептиком для рук. 

Нагадаємо, в Україні офіційно відомо про два випадка коронавірусу: жительки Житомирської області, жителя - Чернівецької. Обидва якийсь час назад повернулися з Європи. 

Всього кілька хвилин тому стало відомо, що заражена українка померла. Про це повідомила фахівець з інфекційних захворювань Ольга Голубовська. 

Відомо, що жінці був 71 рік, а саме людям пенсійного віку найбільше загрожує летальний результат. При зверненні до лікаря жінка скаржилася на тиск і погане самопочуття. Вона заразилася вірусом в Польщі. 

Раніше ми писали, що державний ПриватБанк порекомендував українцям дотримуватися норм карантину і без особливої необхідності не приходити у відділення.

Таку пропозицію висловили, щоб нікого не піддавати небезпеці через коронавірус.

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