Нинішня українська влада обрала шлях обману власного народу, не говорячи правди про коронавирусе Covid-19

Про це у своєму новому відеозверненні повідомив український журналіст Андрій Пальчевський.

"Буду краток. Моє попереднє відео набрало майже мільйон переглядів. А все тому, що ми першими повідомили про смерть жінки від коронавіруса. Моз моментально відреагував, написавши чергову брехню, що нібито цього не було. Тепер ми знаємо, що це сталося. Це тактика сучасного керівництва. Це стратегія обдурити власний народ. Вона буде до того моменту, поки вони все до чортової матері звідти не послетают. Два місяці тому я почав голосити про те, що це серйозна епідемія", - зазначив він.

нет доверия властям/ верим только людям Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 14. März 2020

Пальчевський також різко висловився про лікарів, які намагаються всіляко заспокоїти громадян.

"Всякого роду телелекари розповідали, що треба помити руки, провітрити автобус – і все буде добре. А тут президент Зеленський у своїй промові виділяє величезну, аж сто мільйонів гривень – це смішно. Така сума у чиновників на тумбочках лежить. Американці виділяють 50 млрд доларів. Європа – 200 млрд євро. А ми – в ряди менше. І це при тому, що ми в тисячу разів слабкіше. Ганьба. Надія залишається тільки на дисципліну нашого народу. Співпраця через соцмережі. Носіть маски. Не збирайтеся. Самоизолируйтесь", - підкреслив він.

Нагадаємо, українців обдурили з карантином, Пальчевський не стримався.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський закликав змінити Конституцію, з'явилося звернення до Зеленському.

Також Politeka писала, що Пальчевський переміг всіх ненависників свята 8 березня.