Екс-президента України Петра Порошенка зняли на території Державного бюро розслідувань

Фотографії двох Мерседесів, на яких колишній президент приїхав у ДБР, опублікували в Телеграм-каналі Pavlovsky News. Зазначається, що через кілька хвилин з будівлі ДБР вийшов прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

На даний момент невідомо, навіщо Порошенко прибув в ДБР. В бюро інформацію про візит екс-президента не підтверджували. Але зате відомо, що Порошенко не став дотримуватися двотижневої самоізоляції після приїзду з охопленої коронавірусом Іспанії.

Нагадаємо, що за повідомленнями ЗМІ, в ніч з 14 на 15 березня Петро Порошенко з сім'єю прилетів в Україну з Іспанії. Він замовив чартерний літак і по дорозі забрав своїх дітей з Лондона. Порошенко з сім'єю вільно залишив аеропорт «Бориспіль» і, судячи з усього, вирішив не дотримуватися карантину.

Як відомо, Порошенко перебував в Іспанії на лікуванні з 8 березня, але через закриття кордонів йому довелося достроково завершити курс лікування і повернутися додому. Під час перебування за кордоном політик пропустив допит в ДБР.

До речі, у Верховній Раді найближчим часом планують прийняти законопроект, який запровадить відповідальність за порушення умов обсервації і кримінальну відповідальність за зараження інших людей. По суті, Петро Порошенко навмисне порушив необхідну в його ситуації двотижневу обсервацію і наражає на небезпеку людей, з якими контактує.

Зазначимо, що станом на 16 березня у світі зафіксовано понад 169 тисяч заражень коронавірусом. В Іспанії, де перебував Порошенко, зафіксовано 7,8 тисяч випадків, а в Британії, звідки екс-президент забрав дітей, - 1,4 тисяч хворих.

Нагадаємо, що суд виніс скандальне рішення по Порошенку, офіційний документ.

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