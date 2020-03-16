Щоб примусити Україну до капітуляції президент Росії Володимир Путін намагається використовувати Мінські угоди

Таке припущення висловив експерт з морського права, радник ініціативи "Друзі України" Фонду "США-Україна" Богдан Устименко для журналістів видання Обозреватель.

На його думку, це необхідно Путіну для того, щоб уникнути відповідальності за вторгнення на територію чужої держави, що є незаперечним юридичним фактом.

Він зазначив, що в контексті березневих новин з Мінська дуже схоже, що "Мінські папірці" почали виконувати функцію пристрілкової мішені для узгодження умов капітуляції України на умовах її конвенційного противника.

"Росія прагне з допомогою нахабно нав'язаних нам фейкових Мінських угод змусити внести зміни в Конституцію України, легалізувати народжені самою РФ терористичні угруповання "Л/ДНР", а також нарешті зможе розпочати повномасштабний процес руйнування нашої держави", – попередив юрист.

За словами Устименко, Росія та Україна перебувають у стані конвенційного (традиційного) міжнародного збройного конфлікту з дня початку окупації Криму. Тому Кремль і далі буде діяти проти України.

"Змушений констатувати, що мирний час в Україні явно не настав, оскільки мир між РФ і Україною укладений не був, Росія не припинила окупацію територій в міжнародно визнаних кордонах України і окупацію українських морського і повітряного просторів. Також не було укладено угоди про капітуляцію однієї з держав-супротивників", – зробив висновок Устименко.

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