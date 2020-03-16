Росія використовує берегові засоби радіоелектронної боротьби, влаштовуючи підлість, щоб заважати кораблям НАТО
Як тільки вони наближаються у Чорному морі до незаконно анексованого Криму, вести розвідку, їм просто не дають цього зробити.
Про це розповів джерело видання РІА Новини у "силових структурах півострова".
Представник окупантів назвав ведення розвідувальної діяльності кораблями Альянсу "спробою проникнення в комунікаційні та цифрові мережі Росії".
За його словами, новітні російські засоби РЕБ випробовуються в реальних умовах протидії, технічні можливості перевіряються на силаъ НАТО. В результаті цього кораблі НАТО розвертаються і йдуть.
Крім того, він розповів, що кораблям НАТО не тільки заважають вести розвідку, але і збивають їх з шляху, щоб ті "не знайшли шлях до Чорного моря", по суті їх "атакують" радіохвилями.
"Засоби РЕБ роблять непрацездатною не тільки розвідувальну апаратуру, але і збивають налаштування навігаційних систем кораблів, в результаті чого ті показують помилкові координати, а екіпажі виявляються дезорієнтовані", – пояснив співрозмовник російського видання.
Нагадаємо, що нове вторгнення в Україну Росія може здійснити з моря вже 2020 року. Таке попередження зробив експерт з морського права Богдан Устименко. Він зазначив, що Росія готує навчання в Чорному морі, куди збирається стягнути сотні військових кораблів.
"Росіяни будуть проводити стратегічні військові навчання "Кавказ-2020" у вересні 2020 року відповідно. Планується стягнути в Чорне море близько сотні військових кораблів, у тому числі десантних. Сценарій вторгнення в Одесу, Миколаїв і Херсон у вересні поточного року не виглядає казковим", - зазначив експерт.
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