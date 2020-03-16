За його словами, новітні російські засоби РЕБ випробовуються в реальних умовах протидії, технічні можливості перевіряються на силаъ НАТО. В результаті цього кораблі НАТО розвертаються і йдуть.

Крім того, він розповів, що кораблям НАТО не тільки заважають вести розвідку, але і збивають їх з шляху, щоб ті "не знайшли шлях до Чорного моря", по суті їх "атакують" радіохвилями.

"Засоби РЕБ роблять непрацездатною не тільки розвідувальну апаратуру, але і збивають налаштування навігаційних систем кораблів, в результаті чого ті показують помилкові координати, а екіпажі виявляються дезорієнтовані", – пояснив співрозмовник російського видання.

Нагадаємо, що нове вторгнення в Україну Росія може здійснити з моря вже 2020 року. Таке попередження зробив експерт з морського права Богдан Устименко. Він зазначив, що Росія готує навчання в Чорному морі, куди збирається стягнути сотні військових кораблів.