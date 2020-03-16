Чтобы принудить Украину к капитуляции президент России Владимир Путин пытается использовать Минские соглашения

Такое предположение высказал эксперт по морскому праву, советник инициативы "Друзья Украины" Фонда "США-Украина" Богдан Устименко для журналистов издания Обозреватель.

По его мнению, это необходимо Путину для того, чтобы избежать ответственности за вторжение на территорию чужого государства, что является неоспоримым юридическим фактом.

Он отметил, что в контексте мартовских новостей из Минска очень похоже, что "Минские бумажки" начали выполнять функцию пристрелочной мишени для согласования условий капитуляции Украины на условиях ее конвенционного противника.

"Россия стремится с помощью нагло навязанных нам фейковых Минских соглашений заставить внести изменения в Конституцию Украины, легализовать рожденные самой РФ террористические группировки "Л/ДНР", а также наконец сможет начать полномасштабный процесс разрушения нашего государства", – предупредил юрист.

По словам Устименко, Россия и Украина находятся в состоянии конвенционного (традиционного) международного вооруженного конфликта со дня начала оккупации Крыма. Поэтому Кремль и дальше будет действовать против Украины.

"Вынужден констатировать, что мирное время в Украине явно не наступило, поскольку мир между РФ и Украиной заключен не был, Россия не прекратила оккупацию территорий в международно признанных границах Украины и оккупацию украинских морского и воздушного пространств. Также не было заключено соглашение о капитуляции одной из государств-противников", – сделал вывод Устименко.

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