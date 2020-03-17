Верхной Раді прийняли важливий законопроект без обговорень

Законопроект №3219 стосується змін в кілька законів, які спрямовані на запобігання виникнення і розповсюдження коронавірусу COVID-19, пише Рoliteka.net.

Зокрема, поправки стосуються внесення юридичного факту введення карантину в перелік форс-мажорних обставин. Також прописана можливість працювати вдома, надання відпустки за згодою сторін.

Також дозволено змінювати режим роботи, здійснювати додаткові доплати до зарплат медичним та іншим працівникам, залученими до ліквідації захворювання.

Крім того, можна встановлювати адміністративну відповідальність за самовільний відхід з обсервації і так далі.

У проекті йдеться і про штрафи за порушення правил карантину - від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А для посадових осіб - у розмірі від 2000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відзначимо, рішення було прийнято 344-ма нардепами.

Тиждень після прийняття законопроекту влада повинна встановити додаткові доплати до зарплати медичним та іншим працівникам, які займаються ліквідацією захворювання коронавірусом в розмірі до 200% зарплати.

Нагадаємо, два випадки коронавірусу офіційно зареєстровані в Києві. Про це стало відомо 16 березня.

Заражених людей вже ізолювали. Їм належить симптоматичне лікування. Відомо, що один з тих, що заразилися протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.

Всього в Україні налічується 7 офіційно підтверджених випадків зараження.

Раніше повідомлялося, що в Коломбо на Шрі-Ланці 105 громадян України не змогли вилетіти додому через різьку відміну рейсу до Києва у зв'язку з карантинними заходами через спалах коронавіруса.

За словами пасажирів, вони повинні були вилетіти зі столиці Шрі-Ланки рейсом FZ-558/727 Коломбо-Дубай-Київ. Туристичний оператор також підтвердив, що виліт буде.

Проте в реєстрації українцям відмовили і не допустили на борт.

З проханням про допомогу вони звернулися до президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.

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