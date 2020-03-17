Український журналіст, телеведучий Андрій Пальчевський звернувся до українців

Так, журналіст нагадав громадянам, що вчора стало відомо про нову смерть від коронавірусу на Буковині, пише Politeka.net. А також, що виявлені нові випадки зараження в Києві.

"Але тепер я спокійний, тому що, тепер я знаю, що сам президент очолює штаб боротьби. Тобто вже не вийде розповісти, що це хтось інший, що бояри - погані, а цар - хороший", - зазначив Пальчевський.

За словами журналіста, була проведена зустріч разом з "олігархічними боярами", тому на цьому тижні мають з'явитися маски, тести і апарати штучної вентиляції легенів.

"До речі в нормальних цивілізованих країнах цілий автомобільні концерни зайняті розробкою, а у нас, як завжди, все буде на коліні", - повідомив телеведучий.

Андрій Пальчевський звернувся до українців з проханням берегти себе, а також додав, що жителів країни обманювали, як зазвичай, щодо того, що в Україні немає заражених і країна знаходиться в надійних руках.

Крім того, зараз під час карантину влада планує продати українську землю.

"Вам бажаю триматися до того, поки нас не підберуть більш пристойні руки", - завершив промову журналіст.

нам- вирус/ им- землю Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 17. März 2020

Нагадаємо, 16 березня Андрій Пальчевський розповів, що сам зараз знаходиться на самоізоляції.

Журналіст зазначив, що маска – це на даний момент поки що єдиний спосіб, який може хоч якось знизити ризики зараження.

Самоізоляція, за словами журналіста, найдійніший спосіб, який не дотримуються у нас, тому що ні глава держави, ні керівник Києва не розповідають людям про серйозну небезпеку, яка нависла над Україною.

Раніше ми писали, що Андрій Пальчевський розповів, що наша країна не готова прийняти заробітчан, які зараз намагаються повернутися додому в Україну через Польщу.

"Країна абсолютно не готова їх приймати – раз. А замість того, щоб налагодити виробництво апаратів вентиляції легенів, яких у Німеччині 200 тисяч, і в Польщі десятки тисяч, у нас, за моїми даними, їх працюють близько тисячі", - повідомив телеведучий.

Нагадаємо, українців обдурили з карантином, Пальчевський не стримався.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський закликав змінити Конституцію, з'явилося звернення до Зеленському.

Також Politeka писала, що Пальчевський переміг всіх ненависників свята 8 березня.