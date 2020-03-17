Впевнена промова президента Сербії у зв'язку із пандемією коронавірусу в світі – багатьох здивувала. Лідер країни, яка є членом-кандидатом на вступ до Євросоюзу заявив, що гучні промови про «велике європейське співтовариство» не більше, ніж просто порожні слова

Про це пише Politeka.net з посиланням на опубліковану Міністерством оборони Сербії заяву Олександра Вучіча:

«Ніякої «великої міжнародної солідарності» не існує. Ніякої європейської солідарності не існує», - сказав Вучіч в контексті своєї промови про ситуацію з карантином у багатьох країнах через епідемію коронавірусу:

«З сьогоднішнього дня Сербія веде війну проти невидимого супротивника, небезпечного і злісного супротивника, якого наша країна повинна перемогти», - сказав президент Вучіч, підкресливши, що це боротьба за тих, хто створив і побудував цю країну, за батьків, за старих і для майбутнього Сербії:

«Ми закриваємо свої життя, щоб врятувати наші життя», - підкреслив президент Сербії.

Фото: mod.gov.rs

Так через розпорядження європейської влади, за словами Олександра Вучіча, країни не можуть імпортувати товари і ліки з ЄС. Європа і без того в складному становищі й втрачає віру в європейський цінності, тому як країни-члени і кандидати на вступ у ЄС не поспішають один один одному допомагати:

«Коли їм (ЄС – ред.) потрібні були сербські гроші, тоді вони вимагали змінювати умови тендерів, щоб європейські фірми отримували контракти. Коли прийшла біда і стало важко, тоді і сербські гроші не допомагають», — сказав Вучіч явно натякнувши, що у зв'язку з останніми подіями цілісність Європейського Союзу на межі.

Вучич також сказав, що більше сподівається зараз на східних партнерів, так він написав голові КНР Сі Цзіньпіну лист з проханням про допомогу і назвав його «братом». Як відомо, Сербія попросила КНР допомогти з медикаментами і замовила п'ять мільйонів захисних масок.

Голова Сербії додав, що міжнародна або європейська солідарність — це «казки на папері», акцентуючи на тому, що Європа може і переживе пандемію коронавірусу, але її ідеологія братерства і єдності країн-учасниць ЄС - навряд чи:

«Я не буду робити політичні перебільшення більше, ніж це є насправді, але ми зрозуміли, що немає великої міжнародної або європейської солідарності і що це була казка на папері», - сказав він.





Як відомо, Україна прагне в Євросоюз давно і місцями навіть відчайдушно, шлях вже пройдений чималий, але тепер ЄС, здається в світлі останніх подій, як система взагалі "похитнувся" і з'явилася загроза припинення його існування. Раніше, нагадаємо, повідомлялося, що Євросоюз приготував українцям "незавидне майбутнє" і є два сценарії розвитку подій для країни.

У зовнішній політиці України в наступні роки є дві альтернативи. Про це пише політолог Микола Бєлєсков в своєму блозі.

На його думку, перша – це збереження нинішнього стану справ.

«Ми хоч де-юре і не позаблокові, але де-факто і далі залишаємося такими. Ми стукаємо в НАТО – нам не кажуть «так», але і категоричного «ні». Ми так-сяк щось робимо всередині держави, за тим же сектором безпеки і оборони. Цим додаємо аргументів для своєї євроатлантичної інтеграції – навіть в очах скептиків континентальної Європи », – зазначає політолог.

Варіантом номер два, Бєлєсков вважає те, що Захід, особливо Західна Європа, все більше приходить до того, що немає ніякого сенсу з РФ битися, особливо, коли в Україні не сильно виходить.

«А далі є купа різних сценаріїв, як за рахунок наших інтересів Захід і РФ можуть домовитися. Наприклад, НАТО заявляє про припинення політики розширення на схід і офіційно закріплює цей крок. І тут нам важко буде щось зробити. Було б бажання еліт на Заході », – пише він і додає, що зараз від такого сценарію стримує лише те, що еліти США хотіли б тримати Європу і РФ по різні боки, а російсько-український конфлікт, який американцям нічого не вартує, практично добре в цьому допомагає.

Нагадаємо і про те, що станом на 16 березня у світі було зареєстровано понад 162 тис. випадків зараження коронавірусом. Більше всього - у Китаї та Італії. На третьому місці - Іран, на четвертому - Південна Корея, на п'ятому - Іспанія. В десятку країн з найбільшою кількістю випадків входять Німеччина, Франція, США, Швейцарія і Норвегія.

Нагадаємо про карантин в Україні 2020: скільки триватиме і що заборонили через коронавірус.

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