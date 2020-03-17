Едуард Лимонов, який закликав Володимира Путіна захопити Україну, як відомо, помер у вівторок, 17 березня

Про це пише Politeka.net. При житті політик і автор активно підтримував агресію РФ в Україні і закликав Володимира Путіна до захоплення всіх територій країни. Лимонов, який є уродженцем Харкова, також «пропонував» Путіну «почати з Харкова», щоб захопити Україну.

Так у різних своїх інтерв'ю політик показував різку антиукраїнську позицію, думки росіянина приймали гучні та місцями безглузді форми у висловлюваннях.

Відомо, що одне з останніх великих інтерв'ю Лимонов дав блогеру Юрію Дудю, де розповів в тому числі про наступників Путіна. Відео не стало популярним в мережі, багато ставили дизлайк.

Раніше Лимонов пророкував долю України так: «Діти з перерізаними горлами, з виколотими очима. Ось що буде на Україні». А на запитання про минулі вибори президента: «Чи згодні ви з думкою лібералів про те, що вибори на Україні були «набагато чесніше і легітимніше, ніж у Росії?» відповідав:

«Ліберали засліплені ненавистю до ВВП (Путіна - ред.) особисто, тому їм милі всі, хто проти ВВП. Але подібна позиція позбавила їх розуму. На виборах Україні не брали участь 7 мільйонів жителів Донецької і Луганської областей і 2,3 мільйона жителів Криму, в сумі 9,3 мільйона. Одна п'ята всього населення України. Це що, легітимні вибори?»

Також раніше Лимонов відзначився такою нісенітницею:

«Я був упевнений, що ВВП не візьме Донбас у склад Росії. Він занадто обережний для цього, з нього вистачить Криму... Я думаю, однак, що без допомоги вони не залишаться, що Донбасу уготована інша доля. «Новоросію» підтримають грошима».

Також померлий раніше заявляв, що великий обмін полоненими з Україною розтягнеться на роки:

«Нахапали полонених…. І роблять вигляд, що щось роблять».





Також на запитання інтерв'юера: «Як би Ви вчинили на місці Путіна в ситуації (з Україною)» він говорив:

«Я б взяв до складу Росії ті області, які напевно приживуться в Росії: Донецьку, Луганську, Харківську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську і, може бути, задумався б, брати чи ні Дніпропетровську» і додав:

«Справа в тому, що потрібно поспішати і брати все, що можна до того, як Україна вступить в НАТО. А Україна обов'язково вступить в НАТО. Після вступу, щоб возз'єднати з Росією українські області, доведеться конкретно воювати з НАТО. Тому потрібно зараз поспішати ».

За його словами, у світі не розуміють справжнього стану справ в Україні.



"Росія навіть не намагається їм пояснити, що в областях Донбасу завжди працювали російські робітники, що це російські області. Я сам, як сказали б, з російської діаспори, з Харкова, я прожив там до 23 років. І знаю, що це ніяка не українська земля", - упевнений він.

Крім того, на його думку, українці є "переселенцями на землі, які завоювала Росія"

"Там говорили трошки по-українськи, в селах. Українці переселилися на ці землі після того, як російська армія їх завоювала. Заселялися поступово, потроху, але спочатку їх там взагалі не було. Помилка нашої влади полягає в тому, що вона не каже рішуче: "Це російська земля, і йдіть звідси до такої-то матері", - заявив він.

Варто відзначити, що Лимонів неодноразово робив випади в бік України.

Раніше він закликав відібрати всі російськомовні області України, починаючи з Харкова. Подібною маячнею, відрізнявся і Володимир Жириновський.

За його словами, українці вже давно мріють про те, щоб російські окупанти вдерлися на територію України. Крім того, Жириновський зазначив, що українці можуть приготувати квіти для окупантів.

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