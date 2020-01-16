Олександр Невзоров хльостко пройшовся по виступу президента РФ Володимира Путіна на Федеральних зборах

У цьому контексті він пригадав один з циркових номерів, який колись бачив. Тоді циркового бобра підняли на жердинці під купол цирку, а він на величезній висоті, просто над публікою довго і рясно мочився з висоти в захоплені очі глядачів.

Про це він розповів у виданні Ехо Москви.

Публіцист зізнався, після виступу Володимира Путіна не може позбутися відчуття, що щорічне послання президента РФ до біса нагадувало те бобровське шоу "з тією тільки різницею, що наш бобер вирішив замінити цирк в кінці номеру".

У властивій йому манері, наповненої сарказмом і сатирою, Невзоров прокоментував виступ Володимира Путіна на Федеральних зборах.

"Поповско-чиновницький світ, який зібрався на послання, він благоговійно зберігав божу росу на обличчях своїх і зберігає, судячи з усього, на побліднівших своїх харях все це до цих пір. Ніяких більш сильних вражень від послання немає", ― відзначив Невзоров.

На думку Невзорова, Путін своїм виступом остаточно зіпсував собі репутацію, настільки, що його навіть в Освенцим вже не пустять.

"В результаті всіх своїх фокусів Путін догрався, і його не пускають тепер навіть в Освенцим. Це ж я, як фахівець з остаточного псування репутації можу сказати, що, взагалі, треба було докласти дуже серйозні зусилля, щоб не пускали навіть в Освенцим", - резюмував публіцист.

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