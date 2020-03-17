Сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ, бывший разведчик Юрий Швец открыл правду о ядерной мощи Российской Федерации

По его словам, Россия не начнет ядерную войну, ни даже крупный локальный вооруженный конфликт, потому что у страны нет на это возможностей, передает Обозреватель.

"Никакой войны не будет. У Путина нет военных ресурсов ни для ядерной войны, ни для крупного локального вооруженного конфликта. Приведу лишь один пример. По оценкам американских военных экспертов, главная проблема стратегических ядерных сил России – это технологическая отсталость в процессе их производства, которая не позволяет исключить негативное влияние человеческого фактора", - рассказал он.

Он отметил, что с роботами в РФ дело плохо, приходится многое делать руками, а руки – "сами знаете, откуда растут".

Швец подчеркнул, что в России плохо обстоят дела практически с каждой из сотен ракет - главной гордостью Путина, установленных и на подводных лодках, и под землей.

"Все ушло в песок "Путемкин лэнда", как назвали путинскую Россию на недавней конференции по безопасности в Мюнхене", - отметил эксперт.

Кроме того, он заверил, что Путин не развяжет войну и может грозить только гибридной войной, но ею они продолжают грозить на протяжении нескольких месяцев, поэтому это не больше, чем нарисованные мультики.

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