Российский публицист, поэт и политик Эдуард Савенко, более известный под псевдонимом Лимонов, умер из-за осложнений после перенесенной операции

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на россСМИ. Его смерть российским журналистам подтвердил депутат Сергей Шаргунов:

«Сегодня перенес сразу 2 операции. Начались, проблемы с горлом, потом пошло воспаление». Ему было 77 лет.

Известно также, что его госпитализировали в воскресенье, 15 марта из квартиры в центре Москвы:

«У писателя началось кровотечение – он уже долго боролся с онкологией. Врачи двое суток пытались нормализовать состояние, сегодня назначили две операции. Но организм Лимонова не перенес нагрузки. Сегодня он скончался в частной клинике», - идет речь в сообщении источника.

Справка:

Эдуард Лимонов — писатель, поэт, публицист, российский политический деятель, бывший председатель Национал-большевистской партии, нынешний председатель одноимённых партии и коалиции «Другая Россия». Депутат и член совета Национальной Ассамблеи РФ.

Он является автором популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: «Другая Россия», Марш Несогласных, Национальная Ассамблея, «Стратегия-31». Автор концепции, организатор и постоянный участник «Стратегии-31» — гражданских акций протеста на Триумфальной площади Москвы в защиту 31 статьи Конституции РФ. Также автор «Стратегии-2011» по участию в выборах оппозиционных партий, несмотря на ограничения Минюста и Центральной избирательной комиссии.

Напомним, скандально известный российский писатель и политик Эдуард Лимонов призвал власти РФ к захвату территорий Украины.

По его словам, в мире не понимают истинного положения дел в Украине.



"Россия даже не пытается им объяснить, что в областях Донбасса всегда работали русские рабочие, что это русские области. Я сам, как сказали бы, из русской диаспоры, из Харькова, я прожил там до 23 лет. И знаю, что это никакая не украинская земля", - уверен он.

Кроме того, по его мнению, украинцы являются "переселенцами на земли, которые завоевала Россия"

"Там говорили немножко по-украински, в селах. Украинцы переселились на эти земли после того, как российская армия их завоевала. Заселялись постепенно, понемногу, но изначально их там вообще не было. Ошибка нашей власти состоит в том, что она не говорит решительно: "Это русская земля, и идите отсюда к такой-то матери"", - заявил он.

Стоит отметить, что Лимонов неоднократно делал выпады в сторону Украины.

Ранее он призвал отобрать все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова.





Подобным бредом, отличался и Владимир Жириновский.

По его словам, украинцы уже давно мечтают о том, чтобы российские оккупанты вторглись на территорию Украины. Кроме того, Жириновский отметил, что украинцы могут приготовить цветы для оккупантов.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.