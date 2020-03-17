Эдуард Лимонов, который призывал Владимира Путина захватить Украину, как известно, скончался во вторник, 17 марта

Об этом пишет Politeka.net. При жизни политик и автор активно поддерживал агрессию РФ в Украине и призывал Владимира Путина к захвату всех территорий страны. Лимонов, который является уроженцем Харькова, также «предлагал» Путину «начать с Харькова», чтобы захватить Украину.

Так в разных своих интервью политик показывал резкую антиукраинскую позицию, мысли россиянина принимали громкие и местами несуразные формы в высказываниях.

Известно, что одно из последних больших интервью Лимонов дал блогеру Юрию Дудю, где рассказал в том числе о преемниках Путина. Видео не стало популярным в сети, многие ставили дизлайк.

Ранее Лимонов предсказывал судьбу Украины так: «Дети с перерезанными горлами, с выколотыми глазами. Вот что будет на Украине». А на вопрос о прошедших выборах президента: «Согласны ли вы с мнением либералов о том, что выборы на Украине были «гораздо честнее и легитимнее, чем в России?» отвечал:

«Либералы ослеплены ненавистью к ВВП (Путина - ред.) лично, поэтому им милы все, кто против ВВП. Но подобная позиция лишила их разума. В выборах на Украине не участвовали 7 миллионов жителей Донецкой и Луганской областей и 2,3 миллиона жителей Крыма, в сумме 9,3 миллиона. Одна пятая всего населения Украины. Это что, легитимные выборы?»

Также ранее Лимонов отличился следующей несуразицей:

«Я был уверен, что ВВП не возьмёт Донбасс в состав России. Он слишком осторожен для этого, с него хватит Крыма... Я думаю, однако, что без помощи они не останутся, что Донбассу уготована другая участь. «Новороссию» поддержат деньгами».

Также умерший ранее заявлял, что большой обмен пленными с Украиной растянется на годы:

«Нахватали пленных…. И делают вид, что что-то делают».

Также на вопрос интервьюера: «Как бы Вы поступили на месте Путина в ситуации (с Украиной)» он говорил:

«Я бы взял в состав России те области, которые наверняка приживутся в России: Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую и, может быть, задумался бы, брать или нет Днепропетровскую» и добавил:

«Дело в том, что нужно спешить и брать всё, что можно до того, как Украина вступит в НАТО. А Украина обязательно вступит в НАТО. После вступления, чтобы воссоединить с Россией украинские области, придётся конкретно воевать с НАТО. Поэтому нужно сейчас торопиться».

По его словам, в мире не понимают истинного положения дел в Украине.

"Россия даже не пытается им объяснить, что в областях Донбасса всегда работали русские рабочие, что это русские области. Я сам, как сказали бы, из русской диаспоры, из Харькова, я прожил там до 23 лет. И знаю, что это никакая не украинская земля", - уверен он.

Кроме того, по его мнению, украинцы являются "переселенцами на земли, которые завоевала Россия"

"Там говорили немножко по-украински, в селах. Украинцы переселились на эти земли после того, как российская армия их завоевала. Заселялись постепенно, понемногу, но изначально их там вообще не было. Ошибка нашей власти состоит в том, что она не говорит решительно: "Это русская земля, и идите отсюда к такой-то матери"", - заявил он.

Стоит отметить, что Лимонов неоднократно делал выпады в сторону Украины.

Ранее он призвал отобрать все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова.

Подобным бредом, отличался и Владимир Жириновский.

По его словам, украинцы уже давно мечтают о том, чтобы российские оккупанты вторглись на территорию Украины. Кроме того, Жириновский отметил, что украинцы могут приготовить цветы для оккупантов.

Напомним, что Невзоров резко унизил Путина после его выступления.

Как сообщала Politeka, Невзоров вывел на чистую воду врунишку Путина.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.