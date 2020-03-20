Новий Кабінет міністрів засвітився в першому великому корупційному скандалі

Про це пишуть Українські новини.

У вірогідній змові з головою "Укрпошти" Ігорем Смілянським, урядовці вирішили заробити сотні мільйонів гривень на "протидію" пандемії. Анонімне джерело з уряду злило в мережу проект постанови (готується до затвердження в ході завтрашнього засідання Кабміну), яким "Укрпошта" призначається монопольним постачальником лікарських препаратів, куплених через інтернет-мережу.

З одного боку, уряд дозволяє виробникам здійснювати інтернет-торгівлю медичними препаратами, з іншого зобов'язує укладати договори на надання поштових послуг з "Укрпоштою". Інші оператори ринку не мають права надавати аналогічні послуги.

Директор українського аналітичного центру Олександр Охріменко не здивований тим, що в умовах пандемії коронавірусу, в рядах новопризначеної центральної виконавчої влади швидко знайшлися охочі добре погріти руки на загальній смертельній загрозі.

"Ясна річ, що в умовах пандемії є бажаючі добре заробити. І в даному випадку, можу припустити, що глава "Укрпошти" Смілянський звернувся з особистим проханням до уряду, і це прохання задовольнили. Всі чудово розуміють, що така монополія на доставку ліків в умовах ажіотажного попиту і тотального страху людей перед епідемією, буде приносити супердохід. І я не здивуюся, якщо вже розроблені корупційні схеми, при яких велика частина доходів "Укрпошти" буде йти в кишені потрібних посередників. Повторюся, на ліки в Україні зараз дуже підвищений попит, який виріс у 4-5 разів. А в зв'язку з проблемою купити ці ліки, та ще й доставити їх, "Укрпошта" буде заробляти колосальні гроші. В результаті, керівництво "Укрпошти" буде акумулювати весь прибуток із посередниками від влади", - вважає Охріменко.

На думку експерта, замість того, щоб реально боротися з епідемією, консолідувати бізнес і суспільство, представники влади хочуть заробити на загальній біді.

"Це – однозначно корупційна схема, і однозначно – особиста домовленість Смілянського з владою. Такі рішення випадково не приймаються. Все було заздалегідь домовлено і прораховано", - резюмував Олександр Охріменко.