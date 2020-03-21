Українська влада має проявити швидку реакцію у боротьбі з коронавірусом









Як передає Politeka.net , таку думку висловив співзасновник Українського інституту майбутнього, політолог Юрій Романенко в ефірі програми "Право на владу". (щоб переглянути відео, доскрольте відео до кінця)

Він упевнений, що пандемія коронавірусу, від якого у світі вже загинули тисячі людей, насправді є війною за виживання.

За словами Романенка, в Україні небезпечне захворювання сприймають, як щось таке, що всіх не зачепить, і якось воно пройде.



"Не закінчиться до літа. І буквально сьогодні оприлюднили дані британські вчені - справжні британські вчені, Imperial College London, вони провели дослідження за Британії, про яку всі говорять, що вона обрала м'який шлях, не такий жорсткий карантин, як у Китаї та Італії. Так ось, вчені зробили моделювання і прийшли до висновку, що якщо вони рухаються в рамках м'якого сценарію, то їх клініки будуть переповнені на скільки, що на кожну ліжко буде претендувати 8 осіб. Вони просто не впораються з потоком хворих і помре близько 300 тисяч осіб. Щоб ви розуміли. Якщо цю статистику застосувати до США, то в Штатах помре при такому сценарії 1,2 млн осіб. Тобто, це все справді дуже серйозно, і головний висновок, який вони показують, що це буде повторюватися, це буде циклами аж до того моменту, поки не з'явиться вакцина не виробиться імунітет", - розповів Романенко.





Також він впевнений, що українська влада повинна взяти на себе відповідальність і швидко реагувати на цей страшний виклик.

"У цій ситуації наше суспільство і найголовніше - наша влада діє в логіці неусвідомлення цього виклику. Що насправді це війна за виживання. Ми маємо за масштабами події, порівнянні з Другою світовою війною. Ангела Меркель, про це вже заявила. Така війна вимагає тотальності і відповідальності з боку держави. Ця тотальність передбачає швидку реакцію", - заключиввін.