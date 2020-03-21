Украинские власти должны проявить быструю реакцию в борьбе с коронавирусом









Как передает Politeka.net , такое мнение выразил соучредитель Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко в эфире программы "Право на владу". (чтобы посмотреть видео, доскролльте видео до конца)

Он уверен, что пандемия коронавируса, от которого в мире уже погибли тысячи людей, на самом деле является войной за выживание.

По словам Романенко, в Украине опасное заболевание воспринимают, как что-то такое, что всех не зацепит, и как-то оно пройдет.



"Не закончится до лета. И буквально сегодня обнародовали данные британские ученые - настоящие британские ученые, Imperial College London, они провели исследование по Британии, о которой все говорят, что она избрала мягкий путь, не такой жесткий карантин, как в Китае и Италии. Так вот, ученые сделали моделирование и пришли к выводу, что если они двигаются в рамках мягкого сценария, то их клиники будут переполнены на сколько, что на каждую кровать будет претендовать 8 человек. Они просто не справятся с потоком больных и умрет около 300 тысяч человек. Чтобы вы понимали. Если эту статистику применить к США, то в Штатах умрет при таком сценарии 1,2 млн человек. То есть, это все действительно очень серьезно, и главный вывод, который они показывают, что это будет повторятся, это будет циклами вплоть до того момента, пока не появится вакцина и не выработается иммунитет", - рассказал Романенко.





Также он уверен, что украинская власть должна взять на себя ответственность и быстро реагировать на этот страшный вызов.

"В этой ситуации наше общество и самое главное - наша власть действует в логике неосознание этого вызова. Что на самом деле это война за выживание. Мы имеем по масштабам события, сопоставимые со Второй мировой войной. Ангела Меркель об этом уже заявила. Такая война требует тотальности и ответственности со стороны государства. Эта тотальность подразумевает быструю реакцию", - заключил он.



