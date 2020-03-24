Крім екс-голови ОП можуть бути зараженими ще близько ста "віпів"

З'явилася інформація, що екс-голова Офісу Президента Андрій Богдан, а також його колишня дівчина Анастасія Слічна заразилися COVID-19

Наголошується, що обидва підхопили вірус на відпочинку на французькому гірськолижному курорті Куршевелі, пишуть "Вести.uа" з посиланням на поінформоване джерело.

Богдан поки що ніяк не прокоментував чутки про захворювання.

У той же час, раніше екс-чиновник ділився у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук тестом на коронавірус - з негативним результатом.

"Пам'ятаєте старий анекдот: Мама в дитинстві одягаючи колготи говорила Запам'ятай синку дві смужки - жопа ))). (Тест на короновірус - одна смужка негативний результат, дві - позитивний). p.s. Раніше цей анекдот був про тести на вагітність)))", - жартував Богдан.

Джерело заявляє, що це було зроблено навмисно, щоб приховати факт зараження.

Примітно, що не один Богдан закривав сезон в Куршевелі в середині березня. За традицією, українські високопосадовці, депутати з різних фракцій та інші "віпи" приїжджають з сім'ями на французький курорт відзначати 8 Березня. Про це писав "Обозреватель" з посиланням на власне джерело.

"Це давня традиція. До 10 березня в Куршевелі відпочивають росіяни, а ближче до 10 березня закривати курортний сезон приїжджають українці", - повідомило джерело, додавши, що в Куршевелі в цілому відпочивали близько 100 українців, які хоч і летіли різними рейсами, але всі з Женеви, а також спілкувалися між собою під час відпочинку і відвідували одні й ті ж ресторани.

Зазначимо, станом на 10 годин 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.

Раніше ми повідомляли, заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів поінформувала українців, коли варто очікувати зняття всіх обмежень, пов'язаних з карантином. За словами чиновниці, станеться це, швидше за все, не раніше травня.

"Перший і найголовніший рецепт виходу з кризи - це максимальне дотримання карантину. Чим менше людей захворіє, тим швидше економіка повернеться до нормального життя", - заявила Ковалів.

Нагадаємо, коронавірус прорвався в «Слугу народу».

Як повідомляла Politeka, українців масово покарали за порушення правил карантину.