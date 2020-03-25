Експерт заявила про дірку в бюджеті через брак податкових надходжень, яка відбудеться в якості "неприємного бонус" до карантину

В Спілці українських підприємців для ЕП повідомили, що бізнес очікує падіння квартальної виручки на 30-35%. Про те, які наслідки це може мати для столиці, розповіла експерт партії Громадянський рух «Рідна країна» Валентина Резнік, пише Znaj.ua.

«Вочевидь, що найбільше постраждає від карантину та обмежень малий та середній бізнес. Надходження від цих двох базисних позицій є основним грошовим потоком для бюджету столиці. В розвинених країнах, або простіше кажучи, в країнах, де гроші не крадуть і не освоюють корумповані чиновники, сьогодні мова йде про матеріальну підтримку підприємців. Це і податкові та кредитні канікули, різного роду інвестиції з боку влади. Нині ж допомога влади направлена лише на «своїх». Але найбільшою проблемою сьогодні для Києва є те, що до бюджету не надійде велика кількість закладених в бюджеті на 2020 рік коштів.»

Експерт розповіла, чим може загрожувати недостача податкових надходжень.

«Діра в бюджеті означатиме легалізацію серед суспільства підняття цін на комунальні послуги та проїзд в транспорті. Тобто влада намагатиметься за наш рахунок поповнити казну, а посилатись буде на економічну кризу, яка виникла внаслідок поширення коронавірусу та зміни курсу валют. Звичайно, є й інший варіант, який майже ніколи не практкували українські очільники. Нариклад, можна скоротити зарплати для топ-чиновників, відмінити премії, скоротити витрати на утримання, зменшити автопарки. Так діють в складних ситуаціях в розвинених країнах, де головний – громадянин та платник податків.»

Валентина Різник розповіла, що така ситуація вже відбувалась з підняттям тарифу на вивіз сміття та проїзду в транспорті: «Тоді очільники Києва виправдовувались збільшенням цін на паливо та інфляцію і одночасно будували за бюджетні гроші пішохідний міст за майже 300 мільйонів гривень. Тому поки я не бачу причин, чому влада не може скористатись карантином для підняття цін.»