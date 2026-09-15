Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 16 по 22 вересня показує, що більшість днів буде теплою та малохмарною, а наприкінці тижня температура вдень опуститься до +17° і прогнозують опади.

оновлений прогноз погоди для Одещини уже показував поступову зміну температурного фону, а новий тиждень підтверджує цю тенденцію. Синоптики Українського гідрометцентру попереджають, що в Одеській області з 16 по 22 вересня переважно триматиметься тепла погода, але наприкінці періоду прийдуть дощі та прохолода.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура повітря в Одеській області протягом тижня коливатиметься від +17° до +23°.

У середу, 16 вересня, повітря вдень прогріється до +22°, а вночі температура опуститься до +15°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У четвер, 17 вересня, стовпчики термометрів вдень покажуть +21°, вночі — +16°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У п’ятницю, 18 вересня, вдень очікується +21°, вночі +16°. Хмарність мінлива, дощу не буде.

У суботу, 19 вересня, температура вдень утримається на позначці +22°, вночі — +16°. Небо малохмарне, без опадів.

У неділю, 20 вересня, повітря прогріється до найвищої позначки тижня — +23°, вночі — +17°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У понеділок, 21 вересня, вдень так само тримається +23°, вночі +18°. Небо стане хмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 22 вересня, температура вдень різко знизиться до +17°, вночі — +16°. Хмарність малохмарна, але можливі опади.

Найтеплішим днем тижня стане неділя, 20 вересня, коли повітря прогріється до +23°. Найпрохолодніше очікується у вівторок, 22 вересня, — усього +17°. Перепад температур за тиждень становить 6°. Опади прогнозують у понеділок, 21 вересня, та вівторок, 22 вересня.

Синоптики радять одеситам у понеділок і вівторок мати при собі парасольку та бути обережними на дорозі через можливі опади. Оскільки наприкінці тижня температура знижується, варто одягатися трохи тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

Раніше Politeka повідомляла, одеську область накриють дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 вересня.

Також Politeka повідомляла, синоптики попередили про дощі: прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 14 по 20 вересня.

Як повідомляла Politeka, погода здивує мешканців Одеської області: синоптики дали прогноз на тиждень з 9 по 15 вересня.