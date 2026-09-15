Графіки відключення світла в Харківській області з 16 по 18 вересня будуть запроваджені із самого ранку й приблизно до 17:00.

Графіки відключення світла у Харківській області знову оновили — цього разу планові знеструмлення в робочі години торкнуться мешканців Люботинської громади Харківського району.

Планові графіки відключення світла в Харківській області на 16–18 вересня передбачають вимкнення в робочі години: електропостачання припинятимуть приблизно з 08:00, а відновлюватимуть ближче до 17:00.

Про це повідомляє офіційний сайт Люботинської громади — детальні графіки опубліковано за 16 вересня, 17 вересня та 18 вересня.

Які вулиці знеструмлять 16 вересня

Перше відключення 16 вересня триватиме з 08:00 до 17:00. Під нього потрапляють вулиці Анатолія Абросімова, Миру, Богдана Свіда, Каштанова, Чкалова та Травнева, а також провулки Леонтовича й Федора Балавенського.

Того ж дня з 09:00 до 16:00 світло вимикатимуть на вулицях Східній, Юрія Бардакова та Слобожанській, а також у садових товариствах «Дорожник», «Запрудне» і «Криничне».

Графік на 18 вересня

18 вересня основне відключення заплановане з 08:00 до 17:00. Окрім центральних вулиць, до списку додаються вулиці Деповська, Лікарняна, Мистецька, Дмитрівська, Княжа, Коцюбинського та Садова.

Окремі ділянки знеструмлюватимуть з 09:00 до 16:00 — зокрема провулки Залізничний, Троїцький і Княжий, а також частину будинків на вулицях Крутій, Огородній та Хижного.

Що робити мешканцям

У громаді радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, а також подбати про запас води. Точний графік по кожній адресі можна перевірити в розділі новин на офіційному сайті громади.

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