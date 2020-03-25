Народні обранці відбирають кабінети лікарів, щоб переробити їх під "платні палати" і не лежати з іншими
Про беззаконня, яке твориться в київських лікарнях, де лежать депутати, у яких виявили COVID-19, розповів адвокат Олександр Боришевич. Останній опублікував відео у себе на сторінці у соцмережі Фейсбук, в якому поділився кількома історіями, почутими від лікарів (щоб подивитися, проскрольте вниз).
"Перша: ординаторські лікарів (загальні кімнати для медиків, - прим. ред.) в Олександрівькій, Амосова, інших лікарнях зараз переобладнують під VIP-кімнати. Друга: народні депутати, які лежать в Олександрівській лікарні, не хочуть лежати по двоє і по троє, і вимагають розселяти їх по кімнатах по одному", - повідомив адвокат.
Пост викликав ажіотаж у користувачів, які кинулися активно обговорювати ситуацію:
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"А цвинтар для них окремий віп чи зі всіма будуть?!😷"
"Це часом не ті депутати які прилетіли з Куршавелю? Максимально довго приховували інфу та встигли уже багатьох заразити. Мдаа"
"Головного лікаря заставляють, і він це організовує, йому нема кули діватися."
"100% згодна. Сестра працює лікарем в одній з міських лікарень,то каже, що робиться щось неймовірне. Лікарні не готові, медперсоналу нічим добиратися, а ту З/П, що отримують вся піде на оплату дороги, щоб добратися. Страшно!!!!"
"Якого вони в принципі пруться в лікарню з температурою 38? Їм треба сидіти вдома пити чай з малиною (іншого лікування не існує) і не займати чиєсь місце, місце тих, яким дійсно треба."
Раніше ми повідомляли, в Україні чотири народних депутата підхопили COVID-19. Останнім став Руслан Горбенко зі "Слуги народу", який підтвердив, що знаходиться в Олександрівській лікарні.
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