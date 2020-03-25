Народні обранці відбирають кабінети лікарів, щоб переробити їх під "платні палати" і не лежати з іншими

Про беззаконня, яке твориться в київських лікарнях, де лежать депутати, у яких виявили COVID-19, розповів адвокат Олександр Боришевич. Останній опублікував відео у себе на сторінці у соцмережі Фейсбук, в якому поділився кількома історіями, почутими від лікарів (щоб подивитися, проскрольте вниз).

"Перша: ординаторські лікарів (загальні кімнати для медиків, - прим. ред.) в Олександрівькій, Амосова, інших лікарнях зараз переобладнують під VIP-кімнати. Друга: народні депутати, які лежать в Олександрівській лікарні, не хочуть лежати по двоє і по троє, і вимагають розселяти їх по кімнатах по одному", - повідомив адвокат.

Пост викликав ажіотаж у користувачів, які кинулися активно обговорювати ситуацію:

"А цвинтар для них окремий віп чи зі всіма будуть?!😷"

"Це часом не ті депутати які прилетіли з Куршавелю? Максимально довго приховували інфу та встигли уже багатьох заразити. Мдаа"

"Головного лікаря заставляють, і він це організовує, йому нема кули діватися."

"100% згодна. Сестра працює лікарем в одній з міських лікарень,то каже, що робиться щось неймовірне. Лікарні не готові, медперсоналу нічим добиратися, а ту З/П, що отримують вся піде на оплату дороги, щоб добратися. Страшно!!!!"

"Якого вони в принципі пруться в лікарню з температурою 38? Їм треба сидіти вдома пити чай з малиною (іншого лікування не існує) і не займати чиєсь місце, місце тих, яким дійсно треба."

Щойно підвозив кількох лікарів на роботу! Дві історії про наших народних обранців: 1. Ординаторські лікарів в Олександрівській лікарні і в Амосова - переобладнують під VIP палати! 2. Народні депутати в Олександрівській лікарні вимагають щоб їх селили по одному в палату! Достойні вчинки справжніх владних мужів! 👍 Gepostet von Олександр Боришкевич am Mittwoch, 25. März 2020

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