Андрій Пальчевський розкритикував Віталія Кличка за спробу дискредитувати його самого і його клініку Eurolab

Відомий український журналіст звернувся до київського мера з вимогою уточнити, яку клініку він має на увазі, коли виступає з нічим не підкріпленими звинуваченнями про приховування позитивних тестів на коронавірус у приватному медичному закладі Києва.

«Хочу попередити, що готуються документи, тому що Кличко про це сказав, на всіх тих, хто поширює чутки про те, що в Києві є клініки, які приховують хворих від міністерства охорони здоров'я. Це не тільки підло, зрозуміло чому, тому що це елемент політичної боротьби, але в критичні моменти нашому великому спортсмену і невеликому керівнику я хотів би сказати: «Язик тримати за зубами». Немає фактів – не треба тріпатися», - обурився Пальчевський.

Він також спростував слова Кличка про те, що в київських лікарнях нібито не облаштовують «ВІП-палати» для топ-чиновників.

«Наскільки мені відомо, навіть в Олександрівській лікарні спеціально створені умови для всіх тих елітних пацієнтів, які там знаходяться», - розповів журналіст.

Він також звернувся до Володимиру Зеленському, прокоментувавши рішення про продовження приватизації, незважаючи на епідемію.

«Коли ми підтримали вас, Володимире Олександровичу, ми сподівалися на те, що у нас настане нова ера – ера українського милосердя по відношенню до власного народу», - розчаровано нагадав Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський розповів про заробітчан, які прориваються в Україну з Польщі.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив українців щодо тестів на коронавірус.

Також Politeka писала, що Пальчевський розповів, як стримати пандемію коронавіруса в Україні.