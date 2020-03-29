Він повинен змінити Ігоря Уманського, якого призначили зовсім недавно

У мережі з'явилася інформація про заміну міністра

Зокрема, новим міністром фінансів може стати колишній заступник глави Адміністрації президента Сергій Марченко, повідомляє Обозреватель, з посиланням на свої власні джерела.

Він повинен змінити Ігоря Уманського, якого призначили зовсім недавно.

Видання зазначає, що Марченко вже працював у Мінфіні в часи президентства Петра Порошенка, то він був заступником міністра.

Відомо, що в 2002 році закінчив Академію державної податкової служби України і після цього працював на різних посадах в Мінфіні, Державної фискальний службі, парламентському комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, а також секретаріаті Кабміну. У 2009 році став кандидатом економічних наук.

Марченко брав участь у розробці та просуванні реформ в напрямках фіскальної децентралізації, бюджетного процесу та податкової політики.

З 2011 року, за даними ЗМІ, працював у Координаційному центрі з впровадження реформ при президентові України, допомагав розробляти прийнятий у 2014 році Бюджетний кодекс, а також координував написання законопроектів про зміну системи фінансування та автономізації медичних установ.

Крім того, він був експертом аналітичного центру Bendukidze Free Market Center. У 2016 році став заступником міністра фінансів.

31 серпня 2018 року обійняв посаду заступника глави Адміністрації президента Петра Порошенка. Відповідав за економічний блок питань. 19 травня 2019 року залишив посаду.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, що не так з Кабміном Гончарука: головні провали.

Як повідомляла Politeka, спливли подробиці таємної зустрічі близького соратника Зеленського з Гончаруком.

Також Politeka писала про фатальний поворот у відставці Гончарука, з'явилася заява.