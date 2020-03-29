У мережі з'явилася інформація про заміну міністра
Зокрема, новим міністром фінансів може стати колишній заступник глави Адміністрації президента Сергій Марченко, повідомляє
Він повинен змінити Ігоря Уманського, якого призначили зовсім недавно.
Видання зазначає, що Марченко вже працював у Мінфіні в часи президентства Петра Порошенка, то він був заступником міністра.
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Відомо, що в 2002 році закінчив Академію державної податкової служби України і після цього працював на різних посадах в Мінфіні, Державної фискальний службі, парламентському комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, а також секретаріаті Кабміну. У 2009 році став кандидатом економічних наук.
Марченко брав участь у розробці та просуванні реформ в напрямках фіскальної децентралізації, бюджетного процесу та податкової політики.
З 2011 року, за даними ЗМІ, працював у Координаційному центрі з впровадження реформ при президентові України, допомагав розробляти прийнятий у 2014 році Бюджетний кодекс, а також координував написання законопроектів про зміну системи фінансування та автономізації медичних установ.
Крім того, він був експертом аналітичного центру Bendukidze Free Market Center. У 2016 році став заступником міністра фінансів.
31 серпня 2018 року обійняв посаду заступника глави Адміністрації президента Петра Порошенка. Відповідав за економічний блок питань. 19 травня 2019 року залишив посаду.
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