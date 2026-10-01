Графіки відключення світла у Запоріжжі 2 та 3 жовтня передбачають планові й термінові ремонти електрообладнання. На кілька годин без світла залишаться вулиці в різних районах міста.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 2 та 3 жовтня змінилися — енергетики проведуть планові й термінові ремонти електрообладнання. Роботи триватимуть у п'ятницю та суботу, тому частина квартир і будинків на кілька годин залишиться без електропостачання. Про оновлені графіки відключення світла у Запоріжжі 2 та 3 жовтня повідомляє «Запоріжжяобленерго», яке публікує повний перелік адрес.

Що вимкнуть 2 жовтня

У п'ятницю, 2 жовтня, з 08:00 до 18:00 планові роботи охоплять велику частину міста. Без світла залишаться, зокрема, вулиці Аеродромна, Азовська, Ботанічна, Будівельна, Київська, Механічна, Осипенко, Тополіна, Юрія Баранніка, проспект Соборний, зона Оріхова Бухта та кілька провулків.

Додатково 2 жовтня з 09:00 до 17:00 знеструмлять вулиці Авіаційну, Алмазну, Демократичну, Енергодарську, Космічну, Садову, Хлібну та інші. Цього ж дня з 09:00 до 17:00 проведуть терміновий ремонт на вулицях Володимира Мономаха, Гончара, Учительській і Чонгарській, а з 09:30 до 17:00 — на вулиці Зачиняєва.

Де не буде світла 3 жовтня

У суботу, 3 жовтня, з 08:00 до 20:00 плановий ремонт торкнеться вулиць Автозаводської, Благовіщенської, Героїв Національної гвардії України, Покровської, Поштової, Святого Миколая, Української, Шкільної, а також проспекту Соборного і площі Привокзальної.

Енергетики просять мешканців заздалегідь зарядити телефони, павербанки та ліхтарі. Якщо світло зникло поза зазначеними годинами, заявку варто залишити диспетчерській службі «Запоріжжяобленерго» — точні адреси й години знеструмлень слід перевіряти в офіційному графіку.

Раніше Politeka повідомляла, енергетики попередили про відключення світла у Запорізькій області 30 вересня та 1 жовтня.

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