І це в розпал коронавіруса!

Українське правительство напередодні важливого голосування в парламенті покинули відразу кілька людей

Як повідомляє Politeka, про це розповіла нардеп Ірина Геращенко в Facebook.

«Другий уряд Зеленського побив рекорди швидкості зміни міністрів. Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров’я, й вже подали у відставку- в розпал короновірусу», - зазначила вона.

Крім того, Геращенко розповіла, що в Раді вже почали проходити зустрічі з кандидатами на вакантні посади.

«На нараді керівництва ВР відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком», - підкреслила вона.

Додамо, пізніше прессекретар Міністра Артем Дехтяренко спростував інформацію про відставку Ємця.

До цього ми писали, що у Верховній Раді в понеділок, 30 березня, відбудеться важливе голосування відразу за два законопроекти: про відкриття ринку землі і реформу в банківській сфері.

Також повідомлялося, що відразу після призначення Уманський потрапив у гучний скандал через висловлювання про Міжнародний валютний фонд.

В інтерв'ю "Емігрантському радіо" у грудні 2019 року Уманський заявив, що МВФ не потрібен Україні - і все через необхідні у відповідь реформи. На його думку, тоді як інші країни займаються захистом внутрішнього виробника, ми відкриваємо свої ринки.

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