Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук раскрыл мотивы МВФ

Независимый эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский рассказал в эфире NewsOne о Медведчуке и его позиции по Международному валютному фонду.

«Господин Медведчук абсолютно прав, он говорит очевидные вещи: МВФ – это не благотворительная организация. МВФ – жесткий кредитор мировых финансовых элит, который реализует те или иные стратегии, которые явно не направлены на улучшение экономики, опять же таки, той или иной страны. Есть масса примеров стран, которые брали кредиты у МВФ, и старались как можно быстрее эти программы закончить, рассчитавшись с Международным валютным фондом», – сказал Землянский.

Эксперт убежден, что на международной арене нет альтруистов. Любая организация или страна будет преследовать свои интересы. Не нужно называть кредиты МВФ помощью, ведь их нужно будет отдавать и платить проценты.

«Каждая из стран или финансовых организаций, в первую очередь, блюдет свои интересы. Рассчитывать, что кто-то будет помогать Украине только за то, что нам так плохо, не приходится. Когда мы называем кредиты МВФ помощью... Извините, эти кредиты все равно придется отдавать, платить за них проценты», подчеркнул Землянский.

Независимый специалист также раскрыл правду, почему МВФ требует земельный и другие законы от Украины. Фонд хочет взять контроль над финансовой системой страны, а также контролировать последней ресурс, который есть в Украины, и будет считаться стратегически важным в ближайшие 10-20 лет.



