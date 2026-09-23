Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області у вигляді державної соціальної допомоги на догляд призначають тим, хто за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує постійного стороннього догляду.

Грошова допомога в Дніпропетровській області надається різним категоріям людей, але окремо Пенсійний фонд нагадує про державну соціальну допомогу на догляд — її призначають тим, хто потребує постійного стороннього догляду.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, виплату регулює постанова Кабінету Міністрів від 2 квітня 2005 року № 261. Право на неї мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також біженці й громадяни Польщі на законних підставах.

Кому призначають допомогу на догляд

Перша категорія — особи з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців, яким призначено пенсію по інвалідності. Це I група, а також II та III групи, якщо людина одинока й за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потребує постійного стороннього догляду.

Друга категорія — пенсіонери за вислугу років. Умови ті самі: I група інвалідності або II та III групи, коли пенсіонер одинокий і ЛКК підтвердила потребу в постійному догляді.

Окремо йдеться про одиноких малозабезпечених осіб. Для них додаткова вимога: середньомісячний дохід за останні шість місяців не може перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Виняток зроблено для осіб з інвалідністю I групi.

Як оформити допомогу на догляд

Для оформлення звертаються до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання або подають заяву онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ. До заяви додають паспорт, довідку про встановлення інвалідності та висновок ЛКК про потребу в постійному сторонньому догляді.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області за цією програмою розглядають після перевірки документів. Фахівці радять заздалегідь уточнити повний перелік паперів у найближчому сервісному центрі, щоб не витрачати час на повторні візити.

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