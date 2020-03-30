Україна може обійтися без траншів Міжнародного валютного фонду, якщо почне відбирати у попередньої влади все награбоване
Як повідомляє Politeka, про це у своєму новому відеозверненні розповів телеведучий Андрій Пальчевський.
«Одне маленьке зауваження. Замість того, щоб домовлятися з Порошенком, і таким чином дати йому індульгенцію, і клянчити у цього МВФ 1,7 млрд. А саме стільки буде в першому транші, варто запросити нормального прокурора, потім Порошенко і спочатку попросити 1,7 мільярда у нього, потім 2,7. А потім, десь на 15,7 мільярдів можна спокійно зупинитися», - зазначив він.
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При цьому Пальчевський стверджує, що через ситуацію в українському парламенті, коронавірус може захопити буквально всю країну.
«Що ж ви, гади, робите? Коли вся країна з-за вас скоро захворіє цією гидотою», - підкреслив він.
До цього ми писали, що в Україні "смотрящі" за медициною заходилися закривати лабораторії, щоб встановити монополію в ситуації з зараженими коронавірусом.
Про це повідомив український журналіст Андрій Пальчевський у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.
Щоб приховати реальну кількість хворих COVID-19 і видавати інформацію з одного джерела, приватні лабораторії почали піддаватися перевіркам з боку ліцензійного відомства.
Нагадаємо, українців обдурили з карантином, Пальчевський не стримався.
Також Politeka писала, що Пальчевський розкрив справжні масштаби катастрофи в Україні: "Шість тисяч хворих"