Україна може обійтися без траншів Міжнародного валютного фонду, якщо почне відбирати у попередньої влади все награбоване

Як повідомляє Politeka, про це у своєму новому відеозверненні розповів телеведучий Андрій Пальчевський.

«Одне маленьке зауваження. Замість того, щоб домовлятися з Порошенком, і таким чином дати йому індульгенцію, і клянчити у цього МВФ 1,7 млрд. А саме стільки буде в першому транші, варто запросити нормального прокурора, потім Порошенко і спочатку попросити 1,7 мільярда у нього, потім 2,7. А потім, десь на 15,7 мільярдів можна спокійно зупинитися», - зазначив він.

на фиг МВФ!? заберите у бывших властителей!! а землю продать в эпидемию?????? Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 30. März 2020

При цьому Пальчевський стверджує, що через ситуацію в українському парламенті, коронавірус може захопити буквально всю країну.

«Що ж ви, гади, робите? Коли вся країна з-за вас скоро захворіє цією гидотою», - підкреслив він.

До цього ми писали, що в Україні "смотрящі" за медициною заходилися закривати лабораторії, щоб встановити монополію в ситуації з зараженими коронавірусом.

Про це повідомив український журналіст Андрій Пальчевський у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

Щоб приховати реальну кількість хворих COVID-19 і видавати інформацію з одного джерела, приватні лабораторії почали піддаватися перевіркам з боку ліцензійного відомства.

Нагадаємо, українців обдурили з карантином, Пальчевський не стримався.

Також Politeka писала, що Пальчевський розкрив справжні масштаби катастрофи в Україні: "Шість тисяч хворих"