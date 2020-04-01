Обшуки силовиків в столичній клініці є не чим іншим, як спроба закрити рот людині, яка говорить правду

Як повідомляє Politeka, про це заявив телеведучий Андрій Пальчевський під час ефіру на одному з телеканалів (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Причина обшуків - ст. 113 (диверсія проти держави). Уявіть собі - знайшли ж не кого небудь, а мене. І заткнути статтею, яка загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Відразу хочу сказати - знаєте, я хлопець міцний. Не такий, як Надя Савченко, тому що я не такий молодий. Але слабшати не має наміру. Якщо вони хочуть мені закрити рота таким чином, замість цього вони отримають ураганний артилерийский вогонь. Я почну говорити не те, що я зазвичай кажу, а трохи більше», - зазначив він.

Крім того, Пальчевсий також висловився про боротьбу з медичної мафією в Україні.

«Хотів сказати, що боротьба з цієї медичної мафією, з цими антиукраинцами, які профуфукали підло тримісячний період хвороби. Тепер влаштували істерію, з одного боку, щоб отримати без тендерів гроші. Добре, що змінилися міністри. Тепер не буде маріонеток. Нові люди, як мені здається, міцніше будуть», - підкреслив він.

При цьому ведучий особисто звернувся до тих, хто стоїть за обшуками.

«Спроба прив'язати мене до того, що нібито, київська лабораторія не повідомила про трьох випадках захворювань, і таким чином посприяла розвитку епідемії, хочеться сказати - ну не своло*і ви, а?», - уточнив він.

Нагадаємо, Пальчевський виніс Зеленському жорсткий вердикт, слуги народу на межі краху.

Також Politeka писала, що Пальчевський вийшов з себе після нового скандалу з «слугою народу».