Команда Володимира Зеленського розглядає як мінімум три варіанти розвитку подій на Донбасі. Серед них є і швидкий спосіб вирішення конфлікту

Про те, як у президента планують повертати окуповані території Донбасу, розповів в інтерв'ю «РБК-Україна» міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Він зазначив, що спочатку, коли Зеленський тільки запрошував його на роботу, президент зізнався, що на той момент ніхто не ставив у пріоритет окуповані території, тимчасово переміщених осіб і питання реальної реінтеграції тимчасово окупованих земель назад у країну.

Він також зазначив, що в даний момент в команді президента розглядають різні варіанти повернення українських територій і того, що відбудеться після цього.

«Що буде, коли ми звільнимо ці території? Наприклад, через півроку. Це ідеальний сценарій – щоб провести вибори восени 2020 року. Або, умовно кажучи, через рік або через п'ять, або, як у Німеччині через 45 років», - розповів Резніков.

Він також повідомив, що один з варіантів розвитку подій найшвидший, але при цьому президент розуміє, що він не найвірогідніший.

«Тобто варіантів розвитку подій може бути три-чотири – як ми ведемо себе по відношенню до окупованих територій, нашого населення, що проживає там. Коли президент озвучив мені ці очікування, я ці варіанти повинен буду продумати і описати – це значить, що він прекрасно віддає собі звіт в тому, що швидкий варіант один з декількох і не найвірогідніший», - підсумував міністр.

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