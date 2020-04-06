В Інтернеті з'явилися нові відео-записи за участі Дениса Єрмака, в яких він розповів про конфлікт із головою Макарівської райради

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з покликанням на Telegram-канал "д’Ермак".

Зі сказаного на відео відомо, що голова Макарівської райради Олександр Гулак незаконним шляхом хотів привласнити 500 га землі. З таким проханням чиновник звернувся до податківців, проте отримав від них відмову. У відповідь Олександр Гулак обіцяв їх звільнити та погрожував спалити будинки.

Окрім цього, голова Макарівської районної ради не дотримав обіцянки щодо допомоги друзям Єрмака. Ба більше, відомо, що Служба безпеки України свого часу вела по ньому справу. Відтак, правоохоронці прослуховували посадовця й той "наговорив на щось серйозне". Зазначається, що згодом оперативники спецслужби приїхали до Гулака і продали йому диск із його ж записами за 40 тис доларів.

Нагадаємо, що в Макарівському районі перший заступник голови Київської обласної ради Тетяна Семенова створила волонтерський штаб, який надає допомогу всім, хто цього потребує.