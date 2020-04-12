Без співпраці з МВФ дефолту в Україні не буде, проте буде дуже складно

Таку заяву зробив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

Крім того, він заявив про те, що в даний час немає умов для проведення реструктуризації державного боргу України, тому ми будемо змушені чекати іншого зручного випадку для цього.

"На сьогоднішній момент жодних умов для проведення реструктуризації немає. Тобто, немає необхідних умов для проведення реструктуризації", - підкреслив він.

Він також звернув увагу на те, що в Україні боргове навантаження абсолютно контрольоване.

"Ми чудово розуміємо, що зараз відбувається. У нас на завершальній стадії переговори з Міжнародним валютним фондом, ми очікуємо кредитну підтримку Світового банку, Європейської комісії", - сказав міністр фінансів.

У той же час він додав, що без співпраці з Міжнародним валютним фондом дефолту в Україні не буде, проте буде дуже складно, адже економічна криза лише починається.

До всього іншого, міністр фінансів стверджує, що якщо в Україні будуть обмежені можливості по зовнішніх запозиченнях, то уряд буде змушений робити інші радикальні кроки. Тому, якщо МВФ лишить Україну без грошей, доведеться діяти досить жорсткими методами.

Також раніше повідомлялося, що Україна домоглася збільшення допомоги від МВФ з 5 до 8 мільярдів доларів, а також виконала умови МВФ з прийняттям законів про землю і банках.

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