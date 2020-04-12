Без сотрудничества с МВФ дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно

Такое заявление сделал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире Свободы слова Савика Шустера.

Кроме того, он заявил о том, что в настоящее время нет условий для проведения реструктуризации государственного долга Украины, поэтому мы будем вынуждены ждать другого удобного случая для этого.

"На сегодняшний момент никаких условий для проведения реструктуризации нет. То есть, нет необходимых условий для проведения реструктуризации", - подчеркнул он.

Он также обратил внимание на то, что в Украине долговая нагрузка абсолютна контролируемая.

"Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит. У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии", - сказал министр финансов.

В то же время он добавил, что без сотрудничества с Международным валютным фондом дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно, ведь экономический кризис лишь начинается.

Ко всему прочему, министр финансов утверждает, что если в Украине будут ограничены возможности по внешним заимствованиям, то правительство будет вынуждено делать другие радикальные шаги. Поэтому, если МВФ оставит Украину без денег, придется действовать довольно жесткими методами.

Также ранее сообщалось, что Украина добилась увеличения помощи от МВФ с 5 до 8 миллиардов долларов, а также выполнила условия МВФ с принятием законов о земле и банках.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.



