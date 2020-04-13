Скандальний візит Володимира Зеленського в Оман в січні цього року не мав офіційного статусу і був сплачений дружиною президента Оленою Зеленської

Нові деталі поїздки, яка викликала багато запитань у українців, розкрила «Українська правда» з посиланням на відповідь на свій запит, відправлений в Офіс президента.

«Поїздка президента в Султанат Оман не мала офіційного статусу, проходила в особистих цілях і за власні кошти», - повідомили в ОП.

При цьому наголошується, що Україна і Султанат Оман не проводили візити високого рівня з 1992 року, в зв'язку з чим «президент України використав відвідування Султанату для встановлення контактів з його керівництвом».

Також в ОП визнали, що не мали відношення до підготовки візиту, організаційно-протокольне забезпечення візиту Зеленського Оман не проводилося і делегація не передбачалася.

Окремо в ОП підкреслили, що переліт і проживання в готелі в Омані оплачувала Олена Зеленська з особистих коштів. Варто відзначити, що до цього в ОП також повідомляли, що зворотний переліт в Україну Зеленському оплатила приймаюча сторона – Султанат Оман, а переліт туди і проживання – дружина президента. Зазначалося, що інших витрат у поїздці не було.

Зазначимо, що візит Зеленського Оман на початку січня викликав бурхливу реакцію в українців, які довго не могли зрозуміти, чи була ця поїздка офіційною.

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