Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російські ЗМІ упереджено пишуть про те, як білоруси борються з пандемією

Як повідомляють білоруські ЗМІ, про це він заявив під час наради. Лукашенку не сподобалося, як у російських ЗМІ висвітлюють ситуацію з поширенням вірусу в Білорусі. За його словами, росіяни "дають таку бридку інформацію" і перекручують факти.

«Росіянам хотів би сказати цим, що "плявузгають": не чіпайте нас! Адже ми у них нічого не просимо. Ми рятуємося, захищаємося самі. Приїжджайте до нас, подивіться самі. Але навіщо ж ви нас в Росії робите дурнями? Навіщо російській людині вбивати в голову, що там, на Заході, наші ці білоруси, вони якісь ненормальні?», - обурився президент.

Він додав, що погано про білорусів говорять на топових російських каналах. Розповідають, що в Білорусі приховують реальне число хворих, а також ховають інформацію. Лукашенко підкреслив, що до Білорусі були запрошені представники ВООЗ, які повинні були оцінити ситуацію в країні.

«А слабо всім покликати фахівців в країну? Росіянам, американцям. І ось так сказати: ідіть і подивіться, як у нас вони були», - зухвало заявив Лукашенко.

Як відомо, станом на 13 квітня в Білорусі зафіксовано понад 2,5 тисяч випадків зараження уханьским вірусом.

Нагадаємо, що Лукашенко розгромив карантинщиків і назвав свою тактику: «Замикати людей в тухлих квартирах – це не метод».

Як повідомляла Politeka, Лукашенко відповів, чий Крим і виправдав вторгнення: "Україна сама дала привід", скандальна заява.

Також Politeka писала, що доктор Комаровський похвалив бездіяльність Лукашенка в дні пандемії: "Бачите, який там мор".