Російська пропагандистка Ольга Скабеева вибухнула погрозами в бік України
Черговий "перл" вона видала в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на росТВ.
Росіяни і їхні експерти чомусь вирішили, що Україна збирається захоплювати Кубань. Тоді ж Скабєєва і вибухнула погрозами.
"Ми прийдемо і побудуємо нову Україну... От нехай прийдуть на Кубань. Чим це закінчиться? Це дуже скоро закінчиться!", - заявила вона.
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За її словами, "загрози" з боку України можуть посилити конфлікт з Росією.
"Така риторика може настрашити наш російський світ, і ми почнемо просування (на Україну, – ред.), бо вже дістали", – підсумувала скандалістка.
Раніше, топ-пропагандисти Кремля влаштували справжній переполох з-за України.
Так, у продажу з'явилися консерви з назвою "Сеп*р в сметані", які налякали і викликали гнів у відомої українофобськими висловлюваннями Ольги Скабєєвої, яка поспішила обуритися цієї новини у своїй пропагандистської телепередачі "60 хвилин".
Вона розмахувала руками, не розуміючи гумору, і з жахом показувала на консерви на яких знаходилася напис "в соусі російськомовних немовлят".
Скабєєва тут же вчепився в ці жартівливі фото з консервами і почала звинувачувати Україну в тому, що там живуть люди з якими абсолютно неможливо домовитися про мир. І чомусь "приплила" до цієї консерви українську владу, заявивши, що політики України вже точно не будуть закінчувати війну на Донбасі.