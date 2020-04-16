Сьомий рік бойових дій на Донбасі показує, що Росія не збирається залишати в спокої Україну

Й умовний мир у цьому протистоянні можливий тільки в одному випадку: якщо Україна здасться. Таку думку в інтерв'ю «Апостроф TV» озвучив учасник війни, ізраїльський волонтер і інструктор підрозділів Національної гвардії Цві Аріелі.

«На їхніх умовах, виконати всі домовленості, які взяли на себе обидві сторони», – пояснив гість.

Він підкреслив, що серед умов – проведення виборів на окупованих територіях. І цього категорично не можна допустити.

«Ми не можемо повернути собі області на їхніх умовах, ми не можемо умовного Моторолу або когось ще прийняти як повноправного члена української держави. І неважливо – маргінали, не маргінали, націоналісти, демократи – ніякий патріот цього не зрозуміє. Цього не можна робити ні в якому разі», – вважає Аріелі.

Він висловив надію, що в плани президента такі поступки не входять.

«Є інші варіанти, є катастрофи, економічні погіршення, які можуть змусити Росію відмовитися від зайвого вантажу. Але, зараз це виглядає так: вони можуть нам дозволити припинити цю війну, але ми не можемо перестати бути українською незалежною державою, ми не повинні цього робити», – підкреслив військовий.

Він упевнений, що будь-який розсудливий патріот не повинен погоджуватися на такі умови – залишитися частиною Росії без можливості вільного волевиявлення. Українці повинні самі вирішувати свою долю, і планувати вектор руху і розвитку. Росіяни не можуть вказувати, що нам робити.

«300 років рабства - люди по-різному це сприймають. Але, якщо ми погодимося на російські умови, залишимося частиною, придатком РФ, то ці 300 років рабства продовжаться ... Я думаю, що єдина можливість правильно вирішити такі питання, як вибори в ОРДЛО і т. д., – провести референдум, щоб український народ тут, на вільних територіях сам вирішив – хоче він цього чи ні», – резюмував ізраїльтянин.

Раніше ми писали про те, що голова комітету Ради із зовнішньої політики Олександр Мережко акцентував увагу на тому, що прямих переговорів Києва з бойовиками «Л/ДНР» не буде і ніякого статусу спостерігача РФ не отримає. Він також додав, що на сьогоднішній момент існують переговори по суті між Україною і РФ, як і стан війни, розпочатої Кремлем.

Нагадаємо, жителі Донбасу заплатять дітьми за «руський мир».

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