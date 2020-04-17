Ситуація змінилася лише за рік, попереду – ще чотири.

Президентові України Володимиру Зеленському не "світить" другий термін на посаді глави держави, навіть якщо б він дуже захотів

Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив відомий український політолог Михайло Басараб, передає Politeka.net.

Електоральний рейтинг Зеленського – одне з найбільш обговорюваних питань. Але якими б не були зараз ці цифри, політолог упевнений, що у нього немає жодних шансів знову очолити Україну, тому що до кінця каденції він обов'язково розчарує своїх виборців.

За словами Бесараба, рік тому тих, хто голосував за коміка, можна було розділити на три умовні групи. Перші мріяли про швидкі і масові посадки корупціонерів. Другим хотілося побільше розваг та сміху в політиці. Третя ж категорія голосувала за обіцяний мир, нехай навіть «будь-якою ціною».

Що ж ми маємо на сьогодні?

Корупціонери і досі залишаються на волі, і якщо раніше Зеленський не встиг або не хотів відправляти їх на нари, то тепер вже не зможе цього зробити, навіть якщо б і загорівся ініціативою.

Друга категорія виборців теж на межі розчарування:

«Очікуваних розваг у політиці не буде, приводів для сміху все менше, а Зеленський став звичайним і нудним політиком, який глибше занурюється в рутину політичних компромісів. В майбутньому все буде ще більш сірим і буденним», – пояснив автор.

Що ж стосується третього пункту, то миру з Росією немає і не буде, незважаючи на всі поступки Зеленського і Єрмака Кремлю, тому що Путіну мир не потрібен, а українська нація не прийме капітуляцію.

«Тепер задамося питанням: за які саме заслуги виборці Зеленського повинні будуть його підтримувати?», – резюмує Басараб.

Нагадаємо, Зеленського рознесли за реакцію на пожежу в Чорнобилі.

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