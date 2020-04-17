Президент Володимир Зеленський розповів українцям про ослаблення карантину в країні, якого варто очікувати вже в цьому місяці

Як повідомляє Politeka, про це він повідомив під час інтерв'ю в студії «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми так будемо робити. 24 числа ми вийдемо з комунікацією. Ми розповімо, які заходи карантину ми будемо пом'якшувати. Частково людям треба вийти на роботу. Частково буде пом'якшення з травня в транспорті. Все залежить від хвилі…», - зазначив він.

У той же час Зеленський розповів, що після Великодня кількість інфікованих в Україні може різко підскочити.

«Може бути хвиля. У нас поки що немає цієї хвилі. У нас навіть немає поки першої великої хвилі. Ми це виконуємо. Статистика правдива. У нас 4000 хворих, 150 летальних. Якщо буде велике скупчення, у нас буде страшна статистика - від 2 до 10% українського населення... 2% це ще більш-менш, а якщо 10% - то буде найскладніша ситуація. В наступному році підемо разом всі в церкву», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, стрімке поширення китайського вірусу в Україні ставить під сумнів завершення карантину 24 квітня

15 квітня в Україні зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження на добу за весь час карантину - 392 (тобто приріст хворих порівняно з попередньою добою склав -11,2%). За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, це антирекорд для України

Тому, на думку чиновника, зараз рано говорити про скасування карантинних заходів.

"Про це можна буде говорити тільки після того, як в країні буде спостерігатися стійке зниження кількості захворювань", - резюмував Степанов.

Зазначимо, ще два дні тому його заступник – головний санлікар країни Віктор Ляшко – не виключав зняття обмежень 24 квітня. У свою чергу, прем'єр Денис Шмигаль говорив про початок травня.

Нагадаємо, Зеленський передбачив карантин до президентства: спливло пророче відео.

Також Politeka писала, що українці мають забути про життя без масок, вірус не відступить: заява ВООЗ про нову реальності.