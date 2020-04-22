Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Кабмін працює над створенням 500 тисяч робочих місць

Голова уряду розповів в інтерв'ю "РБК", що процес займе всього місяць-півтора, а не роки. За словами Шмигаля, нові робочі місця "дадуть можливість людині місяць-два-три протриматися в умовах існуючих обмежень" і "заробляти, а не чекати, що держава виплатить якісь мізерні кошти".

Йдеться про роботу в соціальній, комунальній та бюджетній сферах. Зокрема, українцям, які втратили через карантин роботу, запропонують класти бруківку або бути озеленювачем - з зарплатнею від 6 до 8 тисяч гривень.

"Ось у нас є шанс створити кілька сотень тисяч робочих місць, не то що в цьому році, а буквально вже в ці місяць-півтора...Недорогих (робочих місць. - ред.). Можу сказати умовно, поки ми підраховуємо, але сума коливається 6000-8000 гривень", - сказав він.

Замість очікуваного захоплення, голова Кабміну отримав у відповідь хвилю критики. Мережа кипить від обурених коментарів:

"Сам-то пробував класти бруківку за 6000? Бери Шмигаля і впердю. А ми посміємося поприколу"

"Класти бруківку? Він до...ся, що бруківку знову будуть виколупувати і кидати в їх тупі рила"

")) за ці гроші все бігом покладуть 2 болта на рила. один на його, другий - на невинно убієнного їйного брата"

Раніше ми повідомляли, українцям на період карантину збільшили мінімальну допомогу по безробіттю з 650 грн до 1000 грн. Про це інформує Державна служба зайнятості посилаючись на відповідну постанову Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Постанова діє з початку оголошення карантину (12 березня) і буде в силі ще 30 днів після його закінчення. Тому потрібно встигнути стати на облік до цієї дати.

Нагадаємо, про різкий обвал зарплат в Україні: хто постраждає найбільше, розкриті нові суми.

Як повідомляла Politeka, нову допомогу отримають українці після карантину, важливу заяву.