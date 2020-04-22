Екс-глава Одеської області, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі прокоментував пропозицію Володимира Зеленського щодо посади віце-прем'єра Кабміну з питань реформ

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net. За словами політика, він вже зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб обговорити його можливу роботу на цій посаді.

Саакашвілі нагадав, що підтримував Зеленського ще на етапі його передвиборної кампанії і пов'язує з його командою великі надії.

«Я підходжу до цієї пропозиції та до свого рішення з дуже великою відповідальністю, тому що це дуже непростий для країни час. Попереду у нас дуже складний період і в економіці, і в цілому по життю в країні», - зазначив політик.

За його словами, він найближчим часом представить свої пропозиції щодо реформ у Верховній Раді. Це будуть частини урядової програми. Саакашвілі заявив, що готовий співпрацювати з усіма патріотичними силами в парламенті.

Зазначимо, що прихильники Саакашвілі радісно відреагували на новину, побажавши йому в коментарях успіхів.

«А там і в крісло прем'єра! Удачі!», «Дуже сподіваюся, ви прийдете до влади, восторжествує справедливість - а в країні буде порядок!», «Ех, це полуміри((( Вам повинні були дати посаду прем'єр-міністра, щоб могли маневрувати і зміщувати чиновників різної масті з міністрами», «У теперішній команді розчарувалися навіть ті, хто за неї проголосував. Ви великий оптиміст, але я бажаю Вам успіху!», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Саакашвілі отримає топ-посаду в Кабміні, Зеленський дав відмашку: «Вже в п'ятницю…».

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